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Sinop haberi: Sinop'ta seyir halindeki araçtan iş yeri kurşunladı: O anlar kamerada

3. Sayfa Haberleri

Sinop haberi: Sinop'ta seyir halindeki araçtan iş yeri kurşunladı: O anlar kamerada

Sinop haberlerine göre Sinop'ta bir şahıs aracıyla seyir halindeyken iş yerine ateş etti.

Sinop'ta bir şahıs aracıyla seyir halindeyken iş yerine ateş etti. Zanlı olay yerinden aracıyla hızla uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Ordu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs aracıyla seyir halindeyken bir iş yerine ateş etti. Zanlı olay yerinden aracıyla hızlanarak uzaklaştı. İş yerinin yakınından geçen ve silah sesini duyan vatandaşlar, neye uğradıklarını şaşırdı. Gündüz vakti yaşanan olayda kimse yara almazken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sinop 3. Sayfa Haberler

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