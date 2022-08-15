Son dakika haberi... Sinop'ta kaza yapan araç kağıt gibi ezildi: 1 yaralı Son dakika habere göre Sinop'ta kaza yapan araç kağıt gibi ezildi: 1 yaralı Sinop'ta seyir halindeyken takla atan otomobil kağıt gibi ezildi, sürücü ise yaralandı. Sinop'ta kaza yapan araç kağıt gibi ezildi: 1 yaralı SİNOP - Sinop'ta seyir halindeyken takla atan otomobil kağıt gibi ezildi, sürücü ise yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, 22.45 saatlerinde meydana geldi. 57 AJ 880 plakalı araç sürücüsü S.D., Kabalı kavşağı mevkiinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybolan araç takla atarak yolun sağ tarafında otobüs durağına çarparak durabildi. Kaza sonrası yaralı sürücü 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Meydana gelen kazanın tam olarak nasıl olduğu öğrenilemezken olay yerinde Sinop Belediyesi İtfaiyesi, jandarma ekipleri ve trafik ekipleri bir süre delil topladı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu Tragger Sinop 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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