Sinop haberi... Sinop'ta kaybolan genç 16 gündür aranıyor - Haberler

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Sinop haberi... Sinop'ta kaybolan genç 16 gündür aranıyor

Sinop haberi... Sinop'ta kaybolan genç 16 gündür aranıyor

Sinop habere göre Çalışmak için memleketi Kastamonu'dan Sinop'un Ayancık ilçesine gelen ve 16 gün önce kaybolan 27 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor.

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Çalışmak için memleketi Kastamonu'dan Sinop'un Ayancık ilçesine gelen ve 16 gün önce kaybolan 27 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor.

Memleketi Kastamonu'dan Sinop Ayancık'a çalışmak için gelen ve 27 yaşındaki Metin Yaşar, iddiaya göre en son mazeret bildirerek işinden ayrıldı ve ardından kendisinden 16 gündür haber alınamadı. Kendisinden haber alamayan ailesi genç için kayıp ihbarında bulundu.

Bölgede jandarma ve AFAD ekiplerinin ormanlık ve izbe alanlarda başlattığı arama çalışmalarına Deniz Polisi de suda aranması için destek verdi. Ancak ekiplerin kayıp gence ait herhangi bir ize rastlamadıkları öğrenildi. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Metin Yaşar Kastamonu Ayancık Sinop 3. Sayfa Haberler

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