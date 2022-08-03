Sinop haberi: Sinop'ta iş yerine girip malzemelere zarar verdiler - Haberler

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Sinop haberi: Sinop'ta iş yerine girip malzemelere zarar verdiler

Sinop haberi: Sinop'ta iş yerine girip malzemelere zarar verdiler

Sinop habere göre Sinop'un Boyabat ilçesinde bir işletme sahibi sabah dükkanını açmaya geldiğinde kapıdaki camın kırık, yerlerin ıslak ve sandalyelerin kırık olduğunu görünce polise haber verdi.

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Sinop'un Boyabat ilçesinde bir işletme sahibi sabah dükkanını açmaya geldiğinde kapıdaki camın kırık, yerlerin ıslak ve sandalyelerin kırık olduğunu görünce polise haber verdi.

Olay, gece saatlerinde Sinop'un Boyabat ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bekir Y.'e ait bir kıraathane işletmesine giren kişi yada kişiler işyerinde bulunan cam, sandalye ve masalara zarar vererek ortadan kayboldu. Sabah saatlerinde kıraathaneye geldiğinde durumu fark eden işletme sahibi polise haber verdi. Olay yerine gelen Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zarar gören malzemeleri incelemeye aldı, iş yerine giren kişi yada kişiler hakkında inceleme başlattı. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zincirlikuyu Hisarcık Boyabat Sinop 3. Sayfa Haberler

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