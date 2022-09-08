Sinop haberi... Sinop'ta aranan 4 şahıstan 2'si tutuklandı
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Sinop gelişmesine göre Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nce haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan 4 şahıstan ikisi tutuklandı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nce haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan 4 şahıstan ikisi tutuklandı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6-7 Eylül tarihlerinde adli makamlarca haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Başkasına ait markadan alıntı yaparak satışa sunma suçundan aranan 1 şahıs, 6284 sayılı kanun uyarınca verilen tedbir kararına aykırılık cezası bulunan 1 şahıs, ailenin korunması tedbir dosyası suçundan 3 gün zorlama hapis cezası bulunan 1 şahıs ile Borçlunun ödeme şartının ihlali suçundan yakalama emri bulunan 1 şahıs yakalandı.
Yakalanan 4 şahıstan 2'si tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - SİNOP