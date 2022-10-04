Sinop haberi | Sinop'ta aranan 32 kişi yakalandı 3. Sayfa Haberleri Sinop habere göre Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eylül ayında aranan 32 şahıs yakalandı. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eylül ayında aranan 32 şahıs yakalandı. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından 3 Eylül ile 2 Ekim tarihleri arasında genel güvenlik ve asayişin temini açısından yürütülen uygulamaların raporu yayımlandı. Rapora göre 1 ayda yapılan asayiş kontrollerinde 32 aranan şahıs yakalandı, 18 şahıs tutuklandı, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek, 52 adet fişek, 89 adet mermi, 19.5 litre etil alkol, 25 ml anason aroması, 5 bin adet makaron, 5 kök Hint keneviri, 119.73 gr metamfetamin, 1056.49 gr esrar, 2.18 gr bonzai (sentetik kannabionid), 63 adet sentetik ecza maddesi, 65 adet sahte 100 TL'lik banknot ele geçirildi. - SİNOP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Eylül Sinop 3. Sayfa Haberler

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