Sinop haberi | Boyabat'ta sağanak: Yollar göle döndü Edinilen Sinop haberine göre Sinop'un Boyabat ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı mahallelerde su baskını meydana geldi, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sinop'un Boyabat ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı mahallelerde Su baskını meydana geldi, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Akşam saatlerinde Boyabat'ta yaşanan yağış sonrası ilçede bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi. Ana yollarda yer yer araçların lastik boyuna ulaşan su birikintisi sürücülere zor anlar yaşattı. - SİNOP İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa su baskını Boyabat Sinop su 3. Sayfa Haberler

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