Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinop haber! Sinop'ta sahte emlakçılar yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Sinop haber! Sinop'ta sahte emlakçılar yakalandı

Sinop haberler: Sinop'ta asılsız sözleşmelerle içlerinde üniversite öğrencileri ve tatilcilerin olduğu 12 vatandaşı toplam 70 bin TL dolandıran sahte emlakçılar emniyet güçlerince yakalandı.

Sinop'ta asılsız sözleşmelerle içlerinde üniversite öğrencileri ve tatilcilerin olduğu 12 vatandaşı toplam 70 bin TL dolandıran sahte emlakçılar emniyet güçlerince yakalandı.

Sinop'ta sahte sözleşme yaparak kiralık ve satılık olmayan daireleri üniversite öğrencileri ile günübirlik konaklama amaçlı ev arayan 12 vatandaş toplam 70 bin TL dolandırıldı. Alınan şikayetler üzerine sahte emlakçılar Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince takibe alındı. Dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçundan yasal işlemler yapılarak Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. 3 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sinop 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title