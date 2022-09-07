Sinop haber: Sinop'ta otomobilin çarptığı genç kız yaralandı 3. Sayfa Haberleri Sinop haberleri: Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı genç kız yaralandı. Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı genç kız yaralandı. Kaza, saat 16.30 sıralarında Sinop Otogarı mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep D.'nin kullandığı 57 KD 257 plakalı otomobil 25 yaşındaki Cansu S.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kız, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sinop 3. Sayfa Haberler

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