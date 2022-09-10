Sinop haber! Sinop'ta marketlerde sahte para bozduran 2 şahıs yakalandı

Sinop'ta marketlere girerek sahte para bozduran iki şahıs emniyet güçlerince yakalandı. Yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere 6 bin 500 TL sahte para ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde marketlere girerek para bozdurmak istediği öğrenilen iki şüpheli, şikayet üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı. Düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan iki şüphelinin üzerlerinde yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere 65 adet 100 TL'lik sahte banknot ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nce 'parada sahtecilik' suçundan yasal işlem başlatıldı. Sinop Adliyesi'ne sevk edilen şahıslardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SİNOP