Sinop haber | Sinop'ta iki evi soyan hırsızlık şüphelileri Bartın'da yakalandı - Haberler

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Sinop haber | Sinop'ta iki evi soyan hırsızlık şüphelileri Bartın'da yakalandı

Sinop haber | Sinop'ta iki evi soyan hırsızlık şüphelileri Bartın'da yakalandı

Sinop 3. sayfa haberi: Sinop'un Türkeli ilçesinde iki evi soyan şahıslar, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından takip edilerek Bartın'da suçüstü yakalandı.

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Sinop'un Türkeli ilçesinde iki evi soyan şahıslar, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından takip edilerek Bartın'da suçüstü yakalandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkeli ilçesinde hırsızlık amacıyla iki eve giren 2 şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin başka illerden gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaşan ekipler, şahıslar tarafından kullanıldığı tespit edilen aracı PTS ve KGYS kameralarından takibe aldı. Yapılan çalışmalarda iki şüphelinin Bartın'ın Amasra ilçesine gittiklerinin belirlenmesi üzerine Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile irtibata geçildi. 2 şüpheli, Amasra'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Türkeli Bartın Sinop 3. Sayfa Haberler

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