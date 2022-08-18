Bir garip olay! Aracı yanmış halde bulunan kadının cesedine gölette ulaşıldı 3. Sayfa Haberleri Gelen Sinop haberlerine göre Sinop'un Boyabat ilçesinde aracı yol kenarında yanmış halde bulunan kadının cesedi gölette bulundu. Sinop'un Boyabat ilçesinde aracı yol kenarında yanmış halde bulunan kadının cesedi gölette bulundu.

Koçak köyünde yol kenarında yanmış halde bulunan aracın sahibi Gülten İ'ye (52), aracın yandığı bölgenin yaklaşık 500 metre uzağındaki gölette ölü olarak ulaşıldı.

Jandarma ekipleri, cesedin bulunduğu alanda güvenlik önlemi alarak inceleme gerçekleştirdi. Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığınca da olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Koçak köyünde dün yol kenarında yanmış halde bir otomobil gören köylüler durumu jandarmaya bildirmiş, ihbar üzerine aracın sahibi Gülten İ'nin evinde olmadığının tespiti üzerine deniz polisi ile yakınları ve komşularının da katılımıyla çalışma başlatılmıştı. 3. Sayfa Kaynak: AA / Mahmut Coşkun Boyabat Sinop 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Bir garip olay! Aracı yanmış halde bulunan kadının cesedine gölette ulaşıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.