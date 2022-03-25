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Sinop emniyetinden narkotik operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sinop emniyetinden narkotik operasyonu

Sinop İl Emniyet Müdürlüğünce yakalanan 1 kişi üzerinde esrar maddesi ele geçirildi.

SİNOP (İHA) - Sinop İl Emniyet Müdürlüğünce yakalanan 1 kişi üzerinde esrar maddesi ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz ve ilçelerimizde meydana gelebilecek uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubemiz tarafından 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve yakalanan şahıstan toplam 2 parça halinde 3,23 gram uyuşturucu esrar maddesi, ele geçirilmiştir. Adli makamların talimatları doğrultusunda şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Sinop İl Emniyet Müdürlüğümüzce 'güvenli sokaklar mutlu şehir' sloganı kapsamında suç ve suçlu ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" ifadeleri kullanıldı. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Esrar, Sinop, 3. Sayfa, Haberler

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