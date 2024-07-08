Sinop Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden uyuşturucu operasyonu

Sinop Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 76 bin 700 makaron ile 24,08 gram esrar geçirildi.

Boyabat İlçe Emniyet, KOM ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Operasyonlar, 5-6 Temmuz tarihlerinde Boyabat ilçesi ve Sinop il merkezinde yapıldı. Yapılan operasyonlarda; Sinop il merkezinde 30 bin adet makaron ve 24,08 gram esrar maddesi, Boyabat ilçesinde ise 46 bin 700 adet makaron ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 5 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP