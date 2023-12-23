Sinop'a şehit ateşi düştü

Sinoplu Gazi Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu, Kuzey Irak'ta yaşanan çatışmada şehit oldu.

Gazi Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu, Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada ağır yaralandı. Erenoğlu, kaldırıldığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit düştü.

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada toplam altı asker şehit oldu. Şehit askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun, 2022 yılında girdiği çatışmada yaralanıp gazi olduğu ve tedavisi biter bitmez yeniden göreve koştuğu öğrenildi. Erenoğlu'nun evli ve iki çocuk babası olduğu bildirildi. - SİNOP