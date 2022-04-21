Sinop'a dışarıdan gelen dilenciyi zabıtalar yakaladı - Haberler

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Sinop'a dışarıdan gelen dilenciyi zabıtalar yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sinop'a dışarıdan gelen dilenciyi zabıtalar yakaladı

Samsun'dan geldiği öğrenilen dilenci, Sinop zabıta ekiplerince yakalandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'dan geldiği öğrenilen dilenci, Sinop zabıta ekiplerince yakalandı.

Sinop'ta Sakarya Caddesi üzerinde vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan bir kişi Sinop Belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerince yakalandı. Samsun'dan geldiği öğrenilen şahsın üzerinden 23 TL 85 kuruş para çıktı. Şahıs, Sinop Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Merkez Karakol Amirliği'nde gözaltına alındı. Dilencilik şebekesine bağlı olduğu belirtilen şahısların üzerinde yüklü para bulundurmadıkları, bundan dolayı yakalandıklarında az miktarda paranın ele geçirildiği öğrenildi. Yakalanan şahsa Sinop Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından Kabahatler Kanunu 33. maddesi gereği 277 TL para cezası uygulanarak Sinop Otogarına geldiği şehre dönmesi için teslim edildi. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türk Lirası, Zabıta, Samsun, Sinop, 3. Sayfa, Haberler

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