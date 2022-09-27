Sinop 3. sayfa: Sinop'ta trafik uygulamasında sentetik ecza hap ele geçirildi
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Sinop bölgesinden gelen habere göre Sinop'un Boyabat ilçesinde trafik uygulamasında kontrol edilen bir araçta 56 sentetik ecza hap ele geçirildi, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde trafik uygulamasında kontrol edilen bir araçta 56 sentetik ecza hap ele geçirildi, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen trafik uygulamasında kontrol edilen bir araç ve içerisindeki şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 4 tablet halinde 56 adet sentetik ecza hap ile 1 adet payp ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Güvenli sokaklar mutlu şehir sloganıyla suç ve suçlular ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - SİNOP