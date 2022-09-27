Sinop 3. sayfa: Sinop'ta trafik uygulamasında sentetik ecza hap ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Sinop bölgesinden gelen habere göre Sinop'un Boyabat ilçesinde trafik uygulamasında kontrol edilen bir araçta 56 sentetik ecza hap ele geçirildi, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Sinop'un Boyabat ilçesinde trafik uygulamasında kontrol edilen bir araçta 56 sentetik ecza hap ele geçirildi, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen trafik uygulamasında kontrol edilen bir araç ve içerisindeki şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 4 tablet halinde 56 adet sentetik ecza hap ile 1 adet payp ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Güvenli sokaklar mutlu şehir sloganıyla suç ve suçlular ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - SİNOP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Boyabat Tragger Sinop 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Sinop 3. sayfa: Sinop'ta trafik uygulamasında sentetik ecza hap ele geçirildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.