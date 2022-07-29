Sinop haberi... İstanbul Boğazında arıza yapan gemi Türkeli Demir Sahası'na demirletildi - Haberler

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Sinop haberi... İstanbul Boğazında arıza yapan gemi Türkeli Demir Sahası'na demirletildi

Sinop haberleri: İstanbul Boğazında arıza yapan gemi Türkeli Demir Sahası'na demirletildi Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nda arıza yapan 134 metre boyundaki 'SPARTA' isimli gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından çekilerek Türkeli Demir Sahası'na demirletildi.

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İstanbul Boğazında arıza yapan gemi Türkeli Demir Sahası'na demirletildi

İSTANBUL - Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nda arıza yapan 134 metre boyundaki 'SPARTA' isimli gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından çekilerek Türkeli Demir Sahası'na demirletildi.

Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeki 134 metre boyundaki 'SPARTA' isimli İstanbul Boğazı Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yaptı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarla arıza yapan gemi Kurtarma-12 ve römorkörlerle Türkeli Demir Sahası'na çekilerek demirletildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bulgaristan İstanbul Mısır 3. Sayfa Haberler

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