Sinop haberi... İstanbul Boğazında arıza yapan gemi Türkeli Demir Sahası'na demirletildi Sinop haberleri: İstanbul Boğazında arıza yapan gemi Türkeli Demir Sahası'na demirletildi Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nda arıza yapan 134 metre boyundaki 'SPARTA' isimli gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından çekilerek Türkeli Demir Sahası'na demirletildi. İstanbul Boğazında arıza yapan gemi Türkeli Demir Sahası'na demirletildi İSTANBUL - Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nda arıza yapan 134 metre boyundaki 'SPARTA' isimli gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından çekilerek Türkeli Demir Sahası'na demirletildi. Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeki 134 metre boyundaki 'SPARTA' isimli İstanbul Boğazı Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yaptı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarla arıza yapan gemi Kurtarma-12 ve römorkörlerle Türkeli Demir Sahası'na çekilerek demirletildi. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bulgaristan İstanbul Mısır 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Sinop haberi... İstanbul Boğazında arıza yapan gemi Türkeli Demir Sahası'na demirletildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.