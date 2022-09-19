Son dakika haber! Sinop'ta çarpışan iki otomobilden biri yan yattı: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika gelişmesine göre Sinop'ta çarpışan iki otomobilden biri yan yattı: 2 yaralıSİNOP Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında çarpışan iki otomobilden biri yan yattı, kazaya karışan iki aracın şoförü de yaralandı. Sinop'ta çarpışan iki otomobilden biri yan yattı: 2 yaralı SİNOP Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında çarpışan iki otomobilden biri yan yattı, kazaya karışan iki aracın şoförü de yaralandı. Kaza, saat 11.30 sıralarında Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi Pervane yokuşu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B.'nin kullandığı 57 FF 885 plakalı otomobil, yan yoldan çıkarak kavşağa girmek istediği sırada Sinop istikametine seyir halinde olan K.K.'nın kullandığı 55 E 2178 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan araçtaki sürücü Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralanan iki araç sürücüsü sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çekici yardımıyla araçlar olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Berkan Şen Tragger Fatih Sinop 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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