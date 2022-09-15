Sinop 3. sayfa haberleri | Sinop'ta 2,68 kilo esrar ele geçti: 1 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Sinop haberlerine göre Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 680 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 680 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bektaşağa köyünde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar sonucu tespit edilen bir şahsa yapılan operasyonda 2 kilo 680 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda şüpheli 1 kişi ise gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı. - SİNOP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sinop 3. Sayfa Haberler

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