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Son dakika haberleri... Sinop'ta trafik kazasında cadde savaş alanına döndü: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Edinilen son dakika haberine göre Sinop'ta trafik kazasında cadde savaş alanına döndü: 2 yaralı Sinop'ta otomobiliyle yürüyüş yoluna dalan sürücü caddeyi savaş alanına çevirdi.

Sinop'ta trafik kazasında cadde savaş alanına döndü: 2 yaralı

SİNOP - Sinop'ta otomobiliyle yürüyüş yoluna dalan sürücü caddeyi savaş alanına çevirdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 23.30 sıralarında Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 AJ 542 plakalı otomobil sürücüsü M.A., aracının kontrolünü kaybederek yayaların yürüyüş yoluna girdi. Kaldırımda bulunan sokak lambası direğine ve ardından yere sabitlenmiş demir dubaya çarpan otomobil yaklaşık 30 metre sürüklenerek durabildi. Bu sırada bir iş yerinin önünde yemek yiyen Mert G. ise etrafa saçılan parçaların bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaşanan kaza sonrası cadde savaş alanına döndü. Araçta yapılan incelemede içinde etil alkol olduğu tahmin edilen bir şişe bulundu. Yaralı Mert G. ile sürücü M.A. sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Araçta yakıt sızıntısı olduğundan şüphelenilerek Sinop İtfaiyesi ekipleri olay yerinde bulundu.

Trafik ve asayiş şube ekiplerinin incelemesi sonrası caddede Sinop Belediyesi ekiplerince temizlik çalışması sürdürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Berkan Şen - 3. Sayfa

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