Sinop 3. sayfa haberi | Sinop'ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı 3. Sayfa Haberleri Sinop yerel 3. sayfa haberine göre Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, saat 18.00 sıralarında Kefevi Mahallesi Büyük Çeşme Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A.G. hakimiyetindeki 57 AK 840 plakalı otomobil ile E.A.A. hakimiyetindeki 57 AT 968 plakalı motosiklet dörtyol geçişinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Motosiklet Çeşme Sinop 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Sinop 3. sayfa haberi | Sinop'ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.