Sinop 3. sayfa haberi: Sinop'ta dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı Sinop haberi: Sinop'un Erfelek ilçesinde dolandırıcılıktan aranan şahıs yakalanarak cezaevine sevk edildi. Sinop'un Erfelek ilçesinde dolandırıcılıktan aranan şahıs yakalanarak cezaevine sevk edildi. Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dolandırıcılık suçundan aranan D.Ö., Erfelek ilçesine bağlı Hürremşah köyünde kaldığı evde yakalandı. Şahsın kesinleşmiş 5 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası olduğu tespit edildi. Şahıs, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Sinop E Tipi Kapalı Ceza Evine teslim edildi. - SİNOP İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Erfelek Sinop 3. Sayfa Haberler

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