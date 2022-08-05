Sinop 3. sayfa haberi: Sinop'ta dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı - Haberler

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Sinop 3. sayfa haberi: Sinop'ta dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı

Sinop 3. sayfa haberi: Sinop'ta dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı

Sinop haberi: Sinop'un Erfelek ilçesinde dolandırıcılıktan aranan şahıs yakalanarak cezaevine sevk edildi.

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Sinop'un Erfelek ilçesinde dolandırıcılıktan aranan şahıs yakalanarak cezaevine sevk edildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dolandırıcılık suçundan aranan D.Ö., Erfelek ilçesine bağlı Hürremşah köyünde kaldığı evde yakalandı. Şahsın kesinleşmiş 5 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası olduğu tespit edildi. Şahıs, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Sinop E Tipi Kapalı Ceza Evine teslim edildi. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erfelek Sinop 3. Sayfa Haberler

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