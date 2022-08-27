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Sinop 3. sayfa haberi... Sinop'ta aranan 3 şahıs ve 1 düzensiz göçmen yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Sinop 3. sayfa haberi... Sinop'ta aranan 3 şahıs ve 1 düzensiz göçmen yakalandı

Sinop 3. sayfa haberi... Sinop'ta emniyet ekiplerince il genelinde düzenlenen uygulamada aranması olan 3 şahıs ve 1 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında gerekli işlemler başlatıldı.

Sinop'ta emniyet ekiplerince il genelinde düzenlenen uygulamada aranması olan 3 şahıs ve 1 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında gerekli işlemler başlatıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nce il genelinde düzenlenen 'Güven Huzur Uygulaması'nda aranan 3 şahıs ile 1 düzensiz göçmen yakalandı. Trafik denetimlerinde ise toplam 18 bin TL para cezası kesildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden uygulama ile ilgili yapılan açıklamada, "Toplam 69 personel ve 22 motorize ekibin katılımı ile 'Güven Huzur Uygulaması' denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde 731 şahsın GBT sorgusu yapıldı, 321 aracın idari incelemesi, 68 umuma açık park ve bahçe kontrolü ile 104 metruk binada inceleme yapıldı. Aranan 3 şahıs yakalanarak savcılığa sevk edildi, şahıslardan 1'i tutuklanarak Sinop Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. Ayrıca 1 düzensiz göçmen de yakalanarak İl Göç Müdürlüğü ile koordineli şekilde gerekli işlemler başlatıldı. Trafik denetimleri esnasında 18 bin 128 TL idari para cezası uygulanmıştır. Sinop İl Emniyet Müdürlüğümüzce 'Güvenli Sokaklar Mutlu Şehir' sloganıyla suç ve suçlu ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" ifadeleri kullanıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Sinop 3. Sayfa Haberler

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