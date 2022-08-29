Sinop 3. sayfa haberi... Sinop'ta aracın çarptığı büyükbaş hayvan telef oldu 3. Sayfa Haberleri Gelen Sinop haberine göre Sinop'ta aracın çarptığı büyükbaş hayvan telef oldu. Sinop'ta aracın çarptığı büyükbaş hayvan telef oldu. Kaza, Sinop- Ayancık yolu İncırpınarı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan A.'nın kullandığı 77 BT 002 plakalı araç, önüne aniden çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Çarpma sonucu büyükbaş hayvan telef oldu. Sürücü Hasan A., telef olan büyükbaş hayvanın kulağında küpesinin olmadığını, sahibinden şikayetçi olacağını belirtti. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - SİNOP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ayancık Sinop 3. Sayfa Haberler

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