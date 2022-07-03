Sınırdan geçmeye çalışan DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı Suriye sınırından Türkiye'ye geçmeye çalışan DEAŞ terör örgütü üyesi, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı. Suriye sınırından Türkiye'ye geçmeye çalışan DEAŞ terör örgütü üyesi, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyesi bir şahsın Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışacağı bilgisini aldı. Ceylanpınar ile Resulayn arasındaki sınır hattında önlem alan ekipler, teröristi yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şanlıurfa Suriye 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Sınırdan geçmeye çalışan DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.