Sınırdan geçmeye çalışan DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sınırdan geçmeye çalışan DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Sınırdan geçmeye çalışan DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı

Suriye sınırından Türkiye'ye geçmeye çalışan DEAŞ terör örgütü üyesi, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

Suriye sınırından Türkiye'ye geçmeye çalışan DEAŞ terör örgütü üyesi, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyesi bir şahsın Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışacağı bilgisini aldı. Ceylanpınar ile Resulayn arasındaki sınır hattında önlem alan ekipler, teröristi yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa Suriye 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title