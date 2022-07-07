Sınırdan geçirilen 2 milyon lira değerindeki 11 kilogram bonzai ele geçirildi

Şanlıurfa'da Suriye sınırından geçirilen piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 11 kilogram bonzai maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Günebakan kırsal Mahallesinde ikamet eden B.A. isimli şahsın Suriye'nin Ayn El Arap kentinden temin ettiği 11 kilogram bonzai maddesini sınır hattından geçirdiği bilgisini aldı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, şahsın uyuşturucu maddeyi araziye gömerek satmaya çalıştığı belirledi.

Arazide narkotik köpeği Yaren eşliğinde arama yapan ekipler, uyuşturucu maddeyi bulmayı başardı. Gözaltına alınan B.A. jandarma karakoluna götürülürken ele geçirilen bonzai maddesinin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu ve bu güne kadar Şanlıurfa'da ele geçirilen en yüksek miktar olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa