Sınırda Rus menşeili suikast silahı ve mühimmat ele geçirildi - Haberler

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Sınırda Rus menşeili suikast silahı ve mühimmat ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sınırda Rus menşeili suikast silahı ve mühimmat ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suriye sınır hattından yurda kaçak yollarla getirilen Rus menşeili suikast silahı ve mühimmatı ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suriye sınır hattından yurda kaçak yollarla getirilen Rus menşeili suikast silahı ve mühimmatı ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube ekipleri, Suruç sınır hattından yurda kaçak yollarla silah ve mühimmat getirildiği bilgisi üzerine bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, batı ilerinde sansasyonel terör eylemlerinde kullanılacağı bildirilen Rusya menşeili suikast silahı ve mühimmatı ele geçirildi. Olayda A.G. gözaltına alındı. Olayla soruşturma sürüyor.

(Mehmet Bilgin - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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