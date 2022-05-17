Sınırda göçmenleri alıkoyarak fidye isteyen şüpheli yakalandı - Haberler

VAN (İHA) - Van'ın İran İslam Cumhuriyeti sınırlarından yasa dışı yollarla yurda giriş yapan ve ekonomik durumu iyi seviyede olan düzensiz göçmenleri darp ederek alıkoyan ve ailelerinden fidye isteyen şüpheli yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti sınırlarından yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan ve ekonomik durumu iyi seviyede olan düzensiz göçmenleri cebir, şiddet, şantaj yoluyla alıkoyan ve göçmen ailelerinden göçmenleri serbest bırakma karşılığında fidye isteyen S.A. isimli şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "13 Mayıs 2022 günü saat 11.00 sıralarında Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından S.A. isimli şahıs tespit edilerek ikamet adresinde yakalanmıştır. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Van Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa