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Sınırda 340 kilo esrar ele geçirildi

Sınırda 340 kilo esrar ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Van'ın Başkale ilçesinde yürütülen çalışmalar sonucunda 340 kilogram toz esrar ele geçirilirken, 1 kişi hakkında tahkikat başlatıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde yürütülen çalışmalar sonucunda 340 kilogram toz esrar ele geçirilirken, 1 kişi hakkında tahkikat başlatıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Başkale ilçesinde Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve 6. Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince yapılan ortak operasyon sonucunda 340 kilogram toz esrar ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır" denildi. - VAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Başkale Van 3. Sayfa Haberler

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