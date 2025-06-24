Sınır Ötesine Görevlendirilen Polisler Uğurlandı

Sınır Ötesine Görevlendirilen Polisler Uğurlandı
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, sınır ötesinde görevlendirilmeleri dolayısıyla düzenlenen törenle uğurlandı. Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, polislerin başarıları için dua etti.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunup sınır ötesinde görevlendirilen polisler uğurlandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve şube müdürlerinin katıldığı törenle sınır ötesinde görevlendirilen polisler uğurlandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, "Aziz vatanımız için sınır ötesinde görev yapacak kahraman polislerimizi dualarla uğurluyoruz. Başarıları daim olsun" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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