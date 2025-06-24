Sınır Ötesine Görevlendirilen Polisler Uğurlandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunup sınır ötesinde görevlendirilen polisler uğurlandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve şube müdürlerinin katıldığı törenle sınır ötesinde görevlendirilen polisler uğurlandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, "Aziz vatanımız için sınır ötesinde görev yapacak kahraman polislerimizi dualarla uğurluyoruz. Başarıları daim olsun" dedi. - ERZİNCAN