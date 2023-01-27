Sınır dışı edilen yolcu, uçuş sırasında kabin memuruna saldırdı 3. Sayfa Haberleri Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Tunus seferini yapan uçağı, sınır dışı edilen yolcunun kalkıştan kısa süre sonra kabin memuruna saldırması üzerine, İstanbul Havalimanı'na geri döndü. Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul- Tunus seferini yapan uçağı, sınır dışı edilen yolcunun kalkıştan kısa süre sonra kabin memuruna saldırması üzerine, İstanbul Havalimanı'na geri döndü. Edinilen bilgiye göre, gitmek istediği ülke tarafından girişine izin verilmeyen Tunuslu yolcu (Inad yolcu), THY'nin saat 09.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkan TK661 sefer sayılı Airbus 321 tipi uçağına bindirilerek Türkiye'den sınır dışı edildi. Yolcu, uçağın kalkışından kısa süre sonra kabin memuruna saldırdı. Yolcunun attığı yumruk nedeniyle kabin memurunun yüzünde kanama meydana geldi. Durumun haber verilmesi üzerine uçağın kaptan pilotu geri dönüş kararı aldı. İstanbul Havalimanı Trafik Kontrol Kulesi'nden iniş izni isteyen pilot, inişten sonra uçağa polis ekiplerinin gelmesini talep etti. Sorunsuz şekilde iniş yapan uçağın park etmesinin ardından Tunuslu yolcu polis ekipleri tarafından gözaltına aldı. Yüzünden aldığı darbe nedeniyle yaralanan kabin memuru ise hastaneye götürüldü. Olayın ardından yakıt alan uçak, Tunus'a gitmek için saat 11.55'te havalandı. Kaynak: AA / 3. Sayfa İstanbul Havalimanı Türk Hava Yolları İstanbul Tunus 3. Sayfa Güncel Haberler

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