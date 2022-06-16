Sınır dışı edilecek göçmenler Edirne'den yola çıktı Sınır dışı edilecek göçmenler Edirne'den yola çıktı Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinden sınır dışı edilecek Kaçak göçmenler otobüslerle kafile halinde İstanbul Havalimanına yola çıktı. Sınır dışı edilecek göçmenler Edirne'den yola çıktı EDİRNE - Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinden sınır dışı edilecek Kaçak göçmenler otobüslerle kafile halinde İstanbul Havalimanına yola çıktı. Ülkeye yasadışı yollarla giriş yapan ve Bulgaristan, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışırken yalanan kaçak göçmenler geçici barınma süresinin ardından sınır dışı ediliyor. Edirne'de de 209 Afganistan uyruklu kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere otobüslerle kafile halinde İstanbul Havalimanına jandarma eşliğinde yola çıktı. Afganistan uyruklu kaçak göçmenler İstanbul Havalimanından charter seferi ile ülkelerine gönderilecek. İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - 3. Sayfa Afganistan İstanbul Edirne 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Sınır dışı edilecek göçmenler Edirne'den yola çıktı - Haberler

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