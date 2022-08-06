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Sınır anlaşmazlığı yüzünden komşusunu öldürdü

Sınır anlaşmazlığı yüzünden komşusunu öldürdü

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir süredir sınır anlaşmazlığı bulunan iki komşu arasında silahlı kavga çıktı.

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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir süredir sınır anlaşmazlığı bulunan iki komşu arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada bir kişi hayatını kaybetti, olayı gerçekleştiren şahıs ise kaçmayı başardı.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Kavakören köyünde Halil Bursa ile hem akrabası hem de komşusu Adem Bursa arasında bir süredir sınır anlaşmazlığı yaşandığı iddia edildi. Sınır anlaşmazlığı yüzünden Halil Bursa ile Adem Bursa arasında bir kez daha tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 72 yaşındaki Halil Bursa, tüfek ile akrabası ve amcasının oğlu 67 yaşındaki Adem Bursa'ya ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Adem Bursa, yaşanan olayda hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Halil Bursa ise, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Jandarma ekipleri tarafından Halil Bursa'yı yakalama çalışmaları devam ediyor. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çatalzeytin Kastamonu kavga Bursa 3. Sayfa Haberler

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