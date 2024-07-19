Singapur Açıklarında Yanan Petrol Tankerlerindeki Mürettebat Kurtarıldı

Singapur açıklarında alev alev yanan iki petrol tankerinde bulunan iki mürettebat helikopterle kurtarıldı.

Singapur Denizcilik ve Liman İdaresi (MPA) tarafından yapılan açıklamada, Singapur bayraklı Hafnia Nile adlı ve Sao Tome ve Principe bayraklı Ceres I adlı tankerde çıkan yangına ilişkin yerel saatle 18.15'te bilgilendirildikleri kaydedildi. Açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Pedra Branca limanı açıklarında yaşanan olayda 2 mürettebatın helikopterle hastaneye sevk edildiği aktarıldı. Singapur Donanması'ndan yapılan açıklamada ise tankerdeki mürettebatın RSS Supreme firkateyni tarafından kurtarıldığı bildirildi.

Yangının neden henüz bilinmiyor

Malezya Denizcilik Ajansı tarafından yapılan açıklamada ise bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi. Ayrıca, bölgede petrol sızıntısına ilişkin çevre birimlerinin de bilgilendirildiği aktarıldı. - SİNGAPUR