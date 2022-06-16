Sinemasal kurucusu Enes Kaya'yı silahla yaralayan sanığa 7,5 yıla kadar hapis talebi - Haberler

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Sinemasal kurucusu Enes Kaya'yı silahla yaralayan sanığa 7,5 yıla kadar hapis talebi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sinemasal kurucusu Enes Kaya'yı silahla yaralayan sanığa 7,5 yıla kadar hapis talebiİSTANBUL Fatih'te Sinemasal kurucusu Enes Kaya'ya silahla saldırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığın davasında mütalaa açıklandı.

Sinemasal kurucusu Enes Kaya'yı silahla yaralayan sanığa 7,5 yıla kadar hapis talebi

İSTANBUL Fatih'te Sinemasal kurucusu Enes Kaya'ya silahla saldırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığın davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, sanığın 2 ayrı suçtan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Fatih'te Sinemasal kurucusu Enes Kaya'ya 30 Temmuz günü silahla saldırdığı iddiasıyla sanık Recep Çetin'in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 40.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Recep Çetin, müşteki Enes Kaya ve tarafların avukatları hazır bulundu.

7,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, müşteki Kaya ile sanık Çetin'in arsa anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduklarını, sanığın olay esnasında müşteki Kaya yürüdüğü sırada arkasından gittiğini, elindeki silahla arkasından ateş ettiğini ve geri dönerek kaçtığını aktardı. Açıklanan mütalaada, sanık Recep Çetin'in 'silahla kasten yaralama' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından toplamda 2,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Duruşmada müşteki Enes Kaya şikayetinin devam ettiğini söylerken, sanık avukatı ise açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, sanık avukatına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İhlas Haber Ajansı / Sema Demir - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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