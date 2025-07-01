Sındırgı'da Saman Yangını Ormana Sıçramadan Söndürüldü

Sındırgı'da Saman Yangını Ormana Sıçramadan Söndürüldü
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sebebi bilinmeyen bir yangın sonucu tutuşan saman balyaları kısa sürede küle döndü. Yangın, büyük hasara yol açmadan ormanda kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde tutuşan saman balyaları kısa sürede küle dönerken, ormana yönelen alevleri son anda itfaiye ekipleri söndürdü.

Sındırgı ilçesine bağlı Kürendere Kırsal Mahallesinde sebebi belli olmayan şekilde şekilde tutuşan saman balyaları kısa sürede küle döndü. Büyüyen yangında 3 saman yüklü ahır ve 1 tahıl ambarı yangından etkilendi. Ormanlık alana doğru ilerleyen alevlere ise ilk müdahaleyi yöre halkı ve itfaiye ekipleri yaptı. Yangın orman sınırlarına girmeden söndürüldü. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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