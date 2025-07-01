Sındırgı'da Saman Yangını Ormana Sıçramadan Söndürüldü

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde tutuşan saman balyaları kısa sürede küle dönerken, ormana yönelen alevleri son anda itfaiye ekipleri söndürdü.

Sındırgı ilçesine bağlı Kürendere Kırsal Mahallesinde sebebi belli olmayan şekilde şekilde tutuşan saman balyaları kısa sürede küle döndü. Büyüyen yangında 3 saman yüklü ahır ve 1 tahıl ambarı yangından etkilendi. Ormanlık alana doğru ilerleyen alevlere ise ilk müdahaleyi yöre halkı ve itfaiye ekipleri yaptı. Yangın orman sınırlarına girmeden söndürüldü. - BALIKESİR