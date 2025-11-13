Haberler

Sındırgı'da Sabah İlk Işıklarda Peş Peşe Depremler Meydana Geldi

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, ardından 4.3 büyüklüğünde iki deprem daha yaşandı.

Balıkesir'ın Sındırgı ilçesinde sabahın ilk ışıklalarında peş peşe depremler meydana geldi.

Sındırgı'da depremler sürüyor. 06.16'da 4.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Sındırgı'da 06.20 ve 06.21'de 4.3 şiddetinde de 2 deprem meydana geldi. - BALIKESİR

