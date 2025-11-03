Haberler

Sındırgı'da Deprem Sonrası Yıkım Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar gören yapılar için yıkım çalışmaları hızla sürdürülüyor. AFAD ekipleri, güvenlik önlemleri eşliğinde yıkım ve moloz temizliği yaparken, depremzedeler için konteyner kentte yaşam alanları oluşturuluyor. Kalıcı afet konutlarının yapımına da başlanıldığı bildirildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki ikinci depremin ardından ağır hasar gören yapıların yıkım çalışmaları kırsal mahallelerde hız kesmeden devam ediyor.

Afad ekipleri tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından, ağır hasarlı ev, iş yeri ve hayvan damlarının kontrollü yıkımları sürüyor. Kozlu Mahallesi'nde 19, Kertil Mahallesi'nde 23 olmak üzere toplamda 50'ye yakın yapı yıkılarak can ve mal güvenliği açısından risk ortadan kaldırıldı.

Yıkım çalışmaları, güvenlik önlemleri altında gerçekleştiriliyor. Bölgedeki faaliyetler dron ile havadan da görüntülendi. Vatandaşlar konteynerlerde yaşamlarını sürdürüyor. Deprem sonrası evleri yıkılan veya ağır hasar alan vatandaşlar, AFAD tarafından tahsis edilen konteynerlerde barınmaya devam ediyor. İlçe genelinde konteyner kentte yaşam süren depremzedeler için altyapı ve sosyal destek çalışmaları da sürüyor.

Afet konutlarının yapımına başlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bölgede kalıcı afet konutlarının inşasına başlandığı öğrenildi. Yeni konutların, deprem yönetmeliğine uygun ve yöresel mimariyle uyumlu şekilde inşa edileceği belirtildi. Yıkımın ardından moloz temizliği devam ediyor. Ekipler, yıkımı tamamlanan alanlarda moloz kaldırma ve çevre düzenleme çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde hedefin, kış ayları gelmeden riskli yapıların tamamen ortadan kaldırılması olduğu ifade edildi. - BALIKESİR

