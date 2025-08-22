Balıkesir Sındırgı'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 15.21'de 4.3 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi. Deprem, bölgede endişeye neden oldu. Yetkililer, artçı sarsıntıların devam edebileceğini belirtiyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa