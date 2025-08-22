Balıkesir Sındırgı'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Balıkesir Sındırgı'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 15.21'de 4.3 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi. Deprem, bölgede endişeye neden oldu. Yetkililer, artçı sarsıntıların devam edebileceğini belirtiyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar sürüyor. Sındırgı'da 15.21'de 4.3 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha kaydedildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trabzon'da düğün merasiminde ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Kanlı düğünün görüntüsü ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak

Bir büyükşehirde durum vahim! Su kesintisi artık 3 günde bir olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.