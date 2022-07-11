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Sincik'te ormanlık alandı yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sincik'te ormanlık alandı yangın

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde meydana gelen yangınında 5 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde meydana gelen yangınında 5 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Sincik ilçesine bağlı Onur Mahallesi devlet hastanesi karşısındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden Sincik Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut'da yangın bölgesine giderek takip etti.

Çıkan yangın bir süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 5 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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