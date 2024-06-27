Sincan OSB'de Fabrika Patlaması: 7 İşçi Yaralandı
Sincan OSB'de bir fabrikada meydana gelen patlamada 7 işçi yaralandı. Patlamanın nedeni, su tesisatındaki sızıntının döküm ocağına temas etmesi olarak belirlendi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Sincan OSB'de bir fabrikada meydana gelen patlamada 7 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Sincan OSB'de bir fabrikanın su tesisatında yaşanan sızıntının döküm ocağına teması sonucu patlama yaşandı. Patlama sonucu 7 işçi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi. - ANKARA