Sincan'da Yol Tartışması Kanlı Bitti

Ankara'nın Sincan ilçesinde tartıştığı sürücüye bıçakla saldırmaya çalışan kişi cep telefonu kamerasına yansıdı. İlçedeki yol yapım çalışmaları nedeniyle artan trafik yoğunluğundan dolayı sürücüler arasında benzer kavgaların yaşandığı ileri sürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Sincan'ın Yenikent semtinde meydana geldi. İddialara göre, iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Aracından inen saldırgan, tartıştığı kişiye bıçakla saldırmaya çalıştı. Yaşanan gerginlik çevredeki diğer vatandaşların müdahalesiyle sonlandırıldı. Öte yandan, semtte devam eden yol çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğunda artış olduğu öğrenildi. Alternatif güzergahlarda özellikle sabah saatlerinde yaşanan yoğunluktan dolayı sürücüler arasında sürekli benzer durumların yaşandığı ileri sürüldü. - ANKARA