Sincan'da Yangın, İki Hobi Bahçesini Kullanılamaz Hale Getirdi
Ankara'nın Sincan ilçesinde otların yakılması sonucu çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak iki hobi bahçesini kullanılamaz hale getirdi. Olay yerinde itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde otların yakılmasıyla yayılıp iki hobi bahçesini kullanılmaz hale getiren yangın büyümeden söndürüldü.
Sincan ilçesindeki bir hobi bahçesinde otları yakmak isteyen bir vatandaş, alevleri kontrol altına alamadı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler bitişikteki hobi bahçesine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında 2 hobi bahçesi de kullanılamaz hale geldi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa