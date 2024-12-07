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Sincan'da Üst Üste 3 Kaza: 2 Yaralı

Sincan'da Üst Üste 3 Kaza: 2 Yaralı
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Ankara'nın Sincan ilçesinde, bilinmeyen bir sebepten dolayı aynı yol üzerinde üst üste 3 kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis, kazaların nedenini araştırıyor.

Ankara'nın Sincan ilçesinde sebebi bilinmeyen bir olaydan ötürü aynı yol üzerinde 3 ayrı kaza gerçekleşti. Kazada 2 vatandaş yaralandı.

Olay, Sincan ile Polatlı arasındaki Cimşit yolunda meydana geldi. Sebebi bilinmeyen bir olaydan ötürü aynı yol üzerinde 3 farklı kaza gerçekleşti. Gerçekleşen kazaların ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.Ş., ve B.Ş., ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazaların gerçekleşme sebebini araştırıyor. Öte yandan kazaya, Fiat markasının Fiorino model aracı ile Honda markasının Civic model aracı karıştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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