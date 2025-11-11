Haberler

Sincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada Davut Çaçan hayatını kaybetti, Y.Z. yaralandı. Olayın ardından şüpheli O.Ü. yakalandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, Sincan Fatih Mahallesinde bir iş yerinde meydana geldi. İddialara göre, bir iş yerinde Davut Çaçan, Y.Z. ve O.Ü. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile O.Ü. isimli şahıs tabanca ile Davut Çaçan ve Y.Z.'yi vurup olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Davut Çaçan isimli şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı Y.Z. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sincan Araştırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheli O.Ü. polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
