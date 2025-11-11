Sincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, Sincan Fatih Mahallesinde bir iş yerinde meydana geldi. İddialara göre, bir iş yerinde Davut Çaçan, Y.Z. ve O.Ü. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile O.Ü. isimli şahıs tabanca ile Davut Çaçan ve Y.Z.'yi vurup olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Davut Çaçan isimli şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı Y.Z. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sincan Araştırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheli O.Ü. polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA