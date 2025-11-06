Haberler

Sincan'da Sahte Altın Satıcısına Operasyon

Güncelleme:
Ankara'nın Sincan ilçesinde 3 kuyumcuya sahte altın satan 3 kişi yakalandı. Soruşturma sonrası 04 Kasım'da düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan şahısların İstanbul'dan getirdikleri sahte altınlarla dolandırıcılık yaptığı anlaşıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde 3 farklı kuyumcuya sahte altın satan 3 kişi yakalandı.

Ankara Batı Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonucu Dolandırıcılık Büro ekipleri tarafından çalışma yapıldı. 04 Kasım Salı günü Ankara'nın Sincan ilçesinde 3 farklı kuyumcuya sahte altın satan İ.İ., N.S. ve S.Ş. dördüncü ncü kuyumcuda yakalandı.. Kuyumcuya sahte altın satılmak isterken, S. Ş isimli kadın suçüstü yakalandı.

Yakalanan S. Ş isimli kadını sorgulayan ekipler, kadından aldığı bilgiyi değerlendirerek bir başka kuyumcuyu aynı yöntemle dolandırmaya çalışan N. S. isimli kadını da yakaladı. Geriye dönük kamera çalışmaları sonunda kadınları yönlendiren İ.İ. isimli şahsı kullandığı araçta yakalayan ekipler, araçta yaptıkları aramada 2 adet daha sahte ziynet eşyası ve elde ettikleri 40 bin lira ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin incelemesi yapıldı. Kuyumcular odasından alınan cevapta malzemelerin altın suyuna batırıldıkları ancak işçiliğin ustaca yapıldığı, orijinal altından ayırt edilmesinin zor olduğu anlaşıldı. Şahısların alınan ifadelerinde sahte altınları İstanbul'dan getirdikleri anlaşıldı. İ.İ. isimli şahıs, N.S. ve S.Ş. isimli kadınları örgütlediğini, sattıkları malzemelerden kadınlara pay verdiğini itiraf etti. Kameralara yansıyan görüntülerde kadın şahısların farklı kuyumculara aynı zamanda girdikleri, kuyumcuların şüphelenmemeleri için rahat tavırlar sergiledikleri dikkatlerden kaçmadı.

Şüphelilerin üzerlerinden çıkan sahte altınlara incelenmek üzere el koyulurken müşteki kuyumcular tespit edilerek paraları ise geri iade edildi. Şüphelilerin işlemlerinin devamı için adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
