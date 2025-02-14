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Sincan'da Minibüs Kazası: Sürücü Kaçtı

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Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen kazada hızla gelen minibüs bir otomobile çarparak olay yerinden kaçtı. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde hızla gelerek bir otomobile çarpan minibüs şoförü olay yerinden kaçtı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yenikent semtinde yoldan hızla gelen bir minibüs, karşı yoldan gelen bir otomobile çarparak durmadan kaçtı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye sevk edilirken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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