Sincan'da Leylek Yuvasındaki Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

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Ankara'nın Sincan ilçesinde leylek yuvasının bulunduğu elektrik direğinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine gerçekleşti.

Ankara'nın Sincan ilçesinde leylek yuvasının bulunduğu direkte çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Sincan Yenikent bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, leylek yuvası bulunan bir elektrik direğinde yangın çıktı. Yangının çıkmasıyla leylekler kaçarken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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