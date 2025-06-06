Sincan'da Kurbanlık Danayı Devirmeye Çalışan Grupla Danalar Arasında Saldırı

Sincan'da Kurbanlık Danayı Devirmeye Çalışan Grupla Danalar Arasında Saldırı
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Ankara'nın Sincan ilçesinde bir grup, kurbanlık danayı devirmek isterken diğer danaların saldırısına uğradı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde kurbanlık danayı devirmek isteyen bir grup dananın saldırısına uğradı.

Edinilen bilgiye göre, Sincan ilçesi Saraycık bölgesinde, kurban kesmek için danayı devirmek isteyen bir grup dananın saldırısına uğradı. Dananın darbesinden son anda kaçan grupta kimse yaralanmazken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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